СК возбудил дело против взорвавшей мост через реку Сейм бригады ВСУ
Следователи в Курской области возбудили уголовное дело по факту сброса авиабомбы Вооруженными силами Украины (ВСУ) на мост через реку Сейм, сообщила пресс-служба военного следственного управления СК в телеграм-канале.
В результате подрыва моста 29 августа в Глушковском районе пострадала семья из трех человек, проезжавшая на личном автомобиле по переправе, уточнили в ведомстве.
«Вследствие полученных телесных повреждений мужчина погиб, местонахождение его жены и дочери устанавливается. Ранения также получил еще один мирный житель», — говорится в сообщении СК.
В подрыве моста обвинили военнослужащих 831-й бригады тактической авиации воздушных сил ВСУ.
Дело завели по пунктам «а», «е», «ж» и «л» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса — убийство трех лиц, совершенное общеопасным способом, а также по пункту «б» части 3 статьи 205 — террористический акт, повлекший умышленное причинение смерти человеку.
В Глушковском районе через Сейм переброшено несколько мостов. 16 августа ВСУ впервые уничтожили одну из переправ через эту реку.
ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах региона сообщил, что удар по мосту осложнит выезд граждан. По данным агентства, в результате подрыва часть Глушковского района была отрезана от эвакуации наземным способом.
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