Украина вышла из соглашения с Россией о правительственной связи

Виды Киева (Фото: Ed Ram / Getty Images)

Украина вышла из соглашения о сотрудничестве в сфере правительственной связи с Россией и Белоруссией, сообщил представитель украинского правительства в Верховной раде Тарас Мельничук в телеграм-канале.

«Прекращено действие соглашения между кабмином Украины и правительством России о сотрудничестве в области правительственной связи, совершенного в Москве 27 февраля 1998-го», — говорится в сообщении.

Мельничук также сообщил, что Киев отказался от намерения стать участником протоколов о внесении изменений в соглашение о развитии выставочно-ярмарочной деятельности в Содружестве Независимых Государств (СНГ). Один из них был подписан в 1995 году в Минске, второй — в 2013 году в Санкт-Петербурге.

Украинские власти периодически заявляют о выходе из соглашений, заключенных с Россией, Белоруссией, а также в рамках СНГ.

В частности, в марте в Киеве сообщили, что выйдут из соглашения СНГ о вооруженных силах и пограничных войсках. Также кабмин одобрил законопроект о выходе из соглашения СНГ о поставках товаров для обеспечения национальных гидрометеорологических служб государств — участников объединения.