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Военная операция на Украине ,  
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Путин сообщил о талантливых ребятах среди участников военной операции

Путин: талантливых ребят после спецоперации следует привлекать к госслужбе
Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Участники военной операции на Украине обладают множеством талантов для применения на государственной службе, заявил президент России Владимир Путин на встрече с врио губернатора Самарской области Вячеславом Федорищевым. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

По словам президента, вернувшихся с военной операции необходимо «брать к себе в команду».

«В первую очередь тех, кто готов к этому и захочет дополнительные навыки, знания, готов продолжить свою активную работу в рамках уже гражданских структур. <...> Там много талантливых людей очень», — сказал президент.

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Фото:Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

Федорищев, в свою очередь, рассказал о мерах поддержки военнослужащих в Самарской области. По его словам, в регионе ввели единовременную выплату за ранение для участников боевых действий.

Также в области появилась своя выплата для членов семей погибших бойцов военной операции. Родственники получают дополнительные 300 тыс. руб. к федеральным и региональным мерам поддержки, отметил глава области.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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