Один человек погиб при обстреле Белгорода
Снаряд попал в легковой автомобиль в Белгороде, погиб один человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито несколько воздушных целей на подлете к городу», — рассказал он.
По предварительным данным, пострадали семь человек.
Губернатор уточнил, что при атаке на Белгород «есть прямые попадания в МКД (многоквартирный дом. — РБК), в несколько коммерческих объектов и легковой автомобиль». В поселке Дубовое в Белгородском районе горят два частных дома.
Глава региона сообщил, что «выехал на место», и обещал «оперативно проинформировать по итогам».
В городе объявлена ракетная опасность, оповещение действует также в Белгородском районе, Шебекино и Шебекинском округе.
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