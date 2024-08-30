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Военная операция на Украине ,  
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Один человек погиб при обстреле Белгорода

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Снаряд попал в легковой автомобиль в Белгороде, погиб один человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито несколько воздушных целей на подлете к городу», — рассказал он.

По предварительным данным, пострадали семь человек.

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Губернатор уточнил, что при атаке на Белгород «есть прямые попадания в МКД (многоквартирный дом. — РБК), в несколько коммерческих объектов и легковой автомобиль». В поселке Дубовое в Белгородском районе горят два частных дома.

Глава региона сообщил, что «выехал на место», и обещал «оперативно проинформировать по итогам».

В городе объявлена ракетная опасность, оповещение действует также в Белгородском районе, Шебекино и Шебекинском округе.

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Белгородская область обстрел Вячеслав Гладков погибший
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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