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Военная операция на Украине ,  
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В Белгородской области дрон ударил в машину с главой сельского поселения

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

В Белгородском районе при атаке украинских беспилотников пострадал глава Малиновского сельского поселения Игорь Старцев, который приехал в Петровку для ее осмотра, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Также ранения получил ранее отказавшийся от помощи житель села Петровка.

Жителя Петровки доставили в Октябрьскую районную больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, а также со ссадинами на голове, спине и бедре. Для дальнейшего лечения его перевели в областную клиническую больницу. Ранее в частном доме пострадавшего в результате сбросов дронами взрывных устройств пробило кровлю и выбило окна.

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Фото:Виталий Тимкив / РИА Новости

После атаки беспилотника на место выехал глава поселения Игорь Старцев. FPV-дрон нанес удар по его автомобилю. Пострадавшего доставили в больницу № 2 г. Белгорода. Старцев получил минно-взрывную травму. Кроме того, осколками ему ранило оба предплечья, руки, живот и мягкие ткани головы.

«Для исключения осколочного ранения глазницы он доставляется в областную клиническую больницу на консультацию к офтальмологу», — уточнил Гладков.

Утром 30 августа глава региона сообщил об атаке ВСУ трех населенных пунктов: это села Петровка и Бочковка, а также поселок Горьковский. Тогда о пострадавших известно не было.

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Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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