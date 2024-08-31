Ефимов сообщил о 35 тыс. обращений инвесторов в Москомархитектуру
В первом полугодии 2024 года Москомархитектура получила от инвесторов более 35 тыс. обращений в онлайн-формате через портал mos.ru. За один только второй квартал, с апреля по июнь, было направлено 18 тыс. заявок, что на 8% превышает показатели второго квартала прошлого года. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
По статистике, самой популярной заявкой (с долей порядка 40%) стала услуга приемки исполнительной документации для сводного плана подземных коммуникаций и сооружений. На втором месте идет запрос на выдачу градостроительного плана земельного участка — четверть всех обращений.
«Градостроительные онлайн-услуги позволяют существенно сократить сроки получения документов и снизить возможные административные барьеры при согласовании, — отметил заммэра Ефимов. — Это важный шаг на пути цифровой трансформации этой отрасли».
В апреле в Москомархитектуре подвели итоги первого квартала по числу электронных обращений от бизнеса. Тогда самыми популярными услугами с большим отрывом также были приемка документации для плана подземных коммуникаций и подготовка/выдача ГПЗУ.
Заявка в Москомархитектуру подается через вкладку «Строительство, реконструкция, ремонт» в каталоге услуг для бизнеса сайта mos.ru. Сейчас через эту вкладку доступно уже 103 вида госуслуг в цифровом виде.
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