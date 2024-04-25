Названы популярные в Москве цифровые госуслуги в сфере градостроительства

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Две самых популярных темы электронных обращений в Москомархитектуру за январь—март 2024 года — это приемка исполнительной документации для сводного плана подземных коммуникаций и сооружений, а также подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков, рассказала глава ведомства Юлиана Княжевская. На них приходится свыше 10 тыс. и 5,3 тыс. обращений соответственно — около 90% от общего числа заявок на портале mos.ru по теме градостроительства.

Всего Москомархитектура за первый квартал этого года рассмотрела почти 17 тыс. цифровых обращений, что на 3 тыс., или 20%, больше, чем за аналогичный период 2023-го. «Москвичи предпочитают пользоваться государственными услугами в электронном формате. Это наглядно прослеживается в статистике, которая непрерывно растет», — добавила Княжевская.

Довольно популярной является и услуга дистанционного согласования цвета фасадов зданий: свидетельства на оформление паспорта колористического решения получили 352 из 432 онлайн-обращений. Всего на портале mos.ru пользователям доступно более 420 электронных услуг и сервисов, свыше 200 из них предназначены для бизнеса.