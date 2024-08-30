Петер Сийярто показал вид из офиса «Газпрома»
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто, находящийся в Санкт-Петербурге, показал вид из Лахта Центра, где расположен офис «Газпрома».
Венгерский министр встретился с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером, в ходе встречи он подтвердил, что российская компания полностью выполняет свои контрактные обязательства перед Будапештом.
«Венгрия не может обойтись без российского газа, гарантирующего энергетическую безопасность. Это не идеология, это вопрос физики и математики», — написал Сийярто в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
24 августа глава венгерского МИДа заявил, что Украина получила из Брюсселя указание прекратить транзит нефти ЛУКОЙЛа, на фоне которого Словакия и Венгрия перестали получать российскую нефть. Сийярто указал на то, что Евросоюз «не защитил» Венгрию и это «свидетельствует о фатальном ослаблении» объединения.
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