Петер Сийярто на встрече с Алексеем Миллером (Фото: szijjarto.peter.official / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)) Фото: szijjarto.peter.official / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России) Петер Сийярто (Фото: szijjarto.peter.official / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)) Фото: szijjarto.peter.official / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России) Фото: szijjarto.peter.official / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России) Фото: szijjarto.peter.official / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России) Петер Сийярто (Фото: szijjarto.peter.official / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто, находящийся в Санкт-Петербурге, показал вид из Лахта Центра, где расположен офис «Газпрома».

Венгерский министр встретился с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером, в ходе встречи он подтвердил, что российская компания полностью выполняет свои контрактные обязательства перед Будапештом.

«Венгрия не может обойтись без российского газа, гарантирующего энергетическую безопасность. Это не идеология, это вопрос физики и математики», — написал Сийярто в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

24 августа глава венгерского МИДа заявил, что Украина получила из Брюсселя указание прекратить транзит нефти ЛУКОЙЛа, на фоне которого Словакия и Венгрия перестали получать российскую нефть. Сийярто указал на то, что Евросоюз «не защитил» Венгрию и это «свидетельствует о фатальном ослаблении» объединения.