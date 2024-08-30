Глава МИД Венгрии прибыл в Петербург и намекнул на цель поездки
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прибыл в Санкт-Петербург, об этом он сообщил в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской).
Он не уточнил цели визита, но написал о важности обеспечения энергоснабжения страны.
«Безопасность энергоснабжения — это вопрос национальной безопасности. Поэтому путь на...», — написал он. Спустя три часа Сийярто добавил: «Санкт-Петербург».
Свой пост он сопроводил фотографией на выходе из самолета и соответствующей геолокацией.
24 августа глава венгерского МИДа заявил, что Украина получила из Брюсселя указание прекратить транзит нефти ЛУКОЙЛа, на фоне которого Словакия и Венгрия перестали получать российскую нефть. Сийярто указал на то, что Евросоюз «не защитил» Венгрию, и это «свидетельствует о фатальном ослаблении» объединения.
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