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Политика ,  
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Глава МИД Венгрии прибыл в Петербург и намекнул на цель поездки

Петер Сийярто
Петер Сийярто (Фото: Laszlo Balogh / Getty images)

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прибыл в Санкт-Петербург, об этом он сообщил в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской).

Он не уточнил цели визита, но написал о важности обеспечения энергоснабжения страны.

«Безопасность энергоснабжения — это вопрос национальной безопасности. Поэтому путь на...», — написал он. Спустя три часа Сийярто добавил: «Санкт-Петербург».

Свой пост он сопроводил фотографией на выходе из самолета и соответствующей геолокацией.

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Политика
Петер Сийярто

24 августа глава венгерского МИДа заявил, что Украина получила из Брюсселя указание прекратить транзит нефти ЛУКОЙЛа, на фоне которого Словакия и Венгрия перестали получать российскую нефть. Сийярто указал на то, что Евросоюз «не защитил» Венгрию, и это «свидетельствует о фатальном ослаблении» объединения.

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Теги
Венгрия Сийярто Петер Санкт-Петербург визит
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