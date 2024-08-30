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Военная операция на Украине ,  
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Гладков сообщил о двух раненных при атаке БПЛА в селе Новое

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Vvgladkov / Telegram
Фото: Vvgladkov / Telegram

В результате атаки украинских беспилотников в Волоконовском районе Белгородской области пострадали два человека, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

БПЛА сбросил взрывные устройства в селе Новое. В результате пострадал мужчина. Он получил «осколочные ранения плеча, ноги и мягких тканей грудной клетки».

На помощь ему выехали бойцы самообороны, один из них получил ранения при повторной атаке. У него осколочные ранения спины, в больницу мужчина обратился самостоятельно.

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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

«Оба пострадавших в настоящее время доставлены в Валуйскую ЦРБ, вся необходимая помощь оказывается», — уточнил Гладков. По его словам, беспилотники также повредили в селе легковой автомобиль и кровлю частного дома.

Кроме того, дроны атаковали село Байцуры Борисовского района и село Вязовое Краснояружского района. Там пострадавших нет, повреждения получили только здания.

Утром 30 августа Гладков сообщил об атаке ВСУ трех населенных пунктов: это села Петровка и Бочковка, а также поселок Горьковский. Позже губернатор уточнил, что в результате пострадали два человека: глава Малиновского сельского поселения Игорь Старцев, который приехал в Петровку для ее осмотра, и местный житель.

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Белгородская область пострадавшие БПЛА самооборона
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Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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