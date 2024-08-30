Арестованный за взятку экс-мэр Нового Уренгоя попросился на спецоперацию

Андрей Воронов (Фото: Московские суды общей юрисдикции)

Экс-заместитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа и бывший мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов, обвиняемый в получении взятки, подал прошение о подписании контракта с Минобороны. По его словам, он изначально хотел попасть на спецоперацию, но «мешала трудовая деятельность»

«С учетом своей активной гражданской позиции <...> понимаю, что следствие может продлиться месяцы, может быть, и годы… я просил бы следствие согласовать со мной заключение контракта для отправки меня в зону специальной военной операции», — сказал Воронов (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, просьба отправиться на спецоперацию на Украине не является желанием уйти от ответственности по уголовному делу.

С осени 2020 года Воронов был мэром Нового Уренгоя, летом 2024 года он ушел в отставку. Замглавой региона он был с 2018 по 2020 год.

Его арестовали по делу о взятке в начале июля 2024 года. По версии СК, он «получил взятку от представителей организации в виде выполнения и оплаты дизайнерских услуг в фактически принадлежащем его семье жилом доме за общее покровительство коммерческой деятельности предприятия и взаимосвязанных с ним организаций при заключении и исполнении государственных контрактов на территории ЯНАО».

Ему инкриминируют ч. 6 ст. 290 УК (взятка в особо крупном размере). Суд заключил Воронова под стражу до 1 сентября 2024 года.

Об отправке на военную спецоперацию ранее просили другие чиновники и военные, арестованные из-за взяток. В том числе бывший глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский, арестованный по делу о взятках и покушении на мошенничество, и бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко, приговоренный к 16 годам колонии строгого режима по делу о взятках на 1,4 млрд руб.