Суд арестовал за взятку замдиректора Юридического института РУТ МИИТ
Дорогомиловский районный суд Москвы арестовал заместителя директора Юридического института по учебно-методической работе Российского университета транспорта (РУТ МИИТ) Марианну Филиппову по делу о получении взятки. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
Для Филипповой была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 22 октября 2024 года.
Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного
п. «в» ч.5 ст.290 Уголовного кодекса (получение взятки в особо крупном размере).
В июле 2024 года был задержан ректор Балтийского федерального университета имени Канта Александр Федоров и его подчиненная — проректор по экономике Елена Мялкина. Их обвинили в присвоении и растрате 18,6 млн руб. по предварительному сговору с использованием служебного положения (статья ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса).
Ленинградский районный суд Калининграда отправил подозреваемых на два месяца в СИЗО.
Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики
Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину
Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна
Тепловые сети
в России: комплексный подход к модернизации
Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем
Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят