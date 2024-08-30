Суд арестовал за взятку замдиректора Юридического института РУТ МИИТ

Дорогомиловский районный суд Москвы арестовал заместителя директора Юридического института по учебно-методической работе Российского университета транспорта (РУТ МИИТ) Марианну Филиппову по делу о получении взятки. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Для Филипповой была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 22 октября 2024 года.

Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного

п. «в» ч.5 ст.290 Уголовного кодекса (получение взятки в особо крупном размере).

В июле 2024 года был задержан ректор Балтийского федерального университета имени Канта Александр Федоров и его подчиненная — проректор по экономике Елена Мялкина. Их обвинили в присвоении и растрате 18,6 млн руб. по предварительному сговору с использованием служебного положения (статья ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса).

Ленинградский районный суд Калининграда отправил подозреваемых на два месяца в СИЗО.