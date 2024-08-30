В Калининградской области задержали четверых оптовиков метадона

МВД: в Калининградской области четырех человек задержали за продажу метадона

Полиция задержала в Калининградской области четырех уроженцев Санкт-Петербурга за распространение синтетического наркотика метадона через интернет. Об этом сообщила представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.

По ее словам, наркотик привозили из Ленинградской области паромами линии Усть-Луга — Балтийск. Всего на территории обоих регионов было изъято около 20 кг запрещенного вещества. Кроме того, оптовые партии метадона полиция изъяла в Нижнем Новгороде, Казани и Чебоксарах.

«Метадон помещался в специально оборудованные тайники в дорогостоящих автомобилях. Затем его распространяли через интернет-магазин в теневом сегменте глобальной Сети и при помощи популярного мессенджера», — написала Волк.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 30 Уголовного кодекса — приготовление к преступлению и покушение на преступление и ст. 228.1 — незаконный оборот наркотиков. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

26 августа 2024 года Нагатинский суд Москвы приговорил к девяти годам колонии строгого режима двух учителей физкультуры и еще одного фигуранта по делу о незаконном обороте наркотических средств группой лиц по предварительному сговору.

Как сообщили в суде, они размещали тайники-закладки с наркотиками, после чего публиковали информацию об их местоположении в интернете.