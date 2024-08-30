В Калининградской области задержали четверых оптовиков метадона
Полиция задержала в Калининградской области четырех уроженцев Санкт-Петербурга за распространение синтетического наркотика метадона через интернет. Об этом сообщила представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.
По ее словам, наркотик привозили из Ленинградской области паромами линии Усть-Луга — Балтийск. Всего на территории обоих регионов было изъято около 20 кг запрещенного вещества. Кроме того, оптовые партии метадона полиция изъяла в Нижнем Новгороде, Казани и Чебоксарах.
«Метадон помещался в специально оборудованные тайники в дорогостоящих автомобилях. Затем его распространяли через интернет-магазин в теневом сегменте глобальной Сети и при помощи популярного мессенджера», — написала Волк.
Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 30 Уголовного кодекса — приготовление к преступлению и покушение на преступление и ст. 228.1 — незаконный оборот наркотиков. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Им грозит до 15 лет лишения свободы.
26 августа 2024 года Нагатинский суд Москвы приговорил к девяти годам колонии строгого режима двух учителей физкультуры и еще одного фигуранта по делу о незаконном обороте наркотических средств группой лиц по предварительному сговору.
Как сообщили в суде, они размещали тайники-закладки с наркотиками, после чего публиковали информацию об их местоположении в интернете.
Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики
Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину
Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна
Тепловые сети
в России: комплексный подход к модернизации
Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем
Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят