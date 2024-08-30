Дмитрий Медведев (Фото: Сергей Булкин / Global Look Press)

Украина столкнулась с опустошением казны, у нее почти не осталось источников дохода, поэтому власти Киева стремятся вернуть Донбасс, народ которого они считают на самом деле чуждым. Об этом заявил зампред Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

По его словам, более половины ресурсной базы полезных ископаемых Украины приходится на Донбасс ($7,3 трлн из $14,8 трлн), еще в $821 млрд оцениваются ресурсы Крыма, Запорожской и Херсонской областей, которые также вошли в состав России. При этом ресурсы Западной Украины оцениваются в $723 млрд, что не превышает 5% всех запасов.

Западные страны, которые спонсируют Украину, заинтересованы в том, чтобы вернуть долг, и именно доступ к полезным ископаемым «может компенсировать потоки невозвратных денег», считает зампред СБ. Чтобы получить этот доступ, они «требуют от своих подопечных войны до последнего украинца».

«Экономическая основа украинской государственности подорвана. Незаконно полученная <...> в конце XX века ресурсная база вернулась в родную страну. Паразитировать больше не на чем. Обильная западная помощь скоро закончится», — резюмировал Медведев. На основании этого, по его словам, Украину ждет «быстрое разложение и неминуемый распад».

В августе Медведев заявил, что у России был риск попасть в «переговорный капкан», то есть быть вовлеченной в «ранние ненужные переговоры о мире, предложенные международным сообществом и навязанные киевскому режиму», с неясными перспективами и последствиями. Однако после атаки ВСУ на Курскую область о переговорах не может быть речи «до полного разгрома врага».