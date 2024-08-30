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Война Израиля с ХАМАС ,  
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Министр обороны Израиля предупредил о риске войны на несколько фронтов

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Йоав Галлант
Йоав Галлант (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Министр обороны Израиля Йоав Галант предупредил о близости войны на нескольких фронтах, в случае если сделка по возвращению заложников не состоится, сообщает Times of Israel.

29 числа глава израильского оборонного ведомства представил своим министрам документ, в котором призвал к заключению соглашения о прекращении огня в обмен на заложников. Если соглашение не будет достигнуто, Израиль ждут «потенциально тяжелые последствия», в частности «неминуемое перерастание в войну на несколько фронтов».

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Фото:Alexi J. Rosenfeld / Getty Images

Если же Израиль сможет завершить сделку, это позволит прийти к дипломатическому соглашению о прекращении боевых действий с ливанской группировкой «Хезболла» и предотвратить региональную войну. Кроме того, в этом случае Иран может отложить планы о принятии ответных мер за убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.

15 августа в Дохе прошли непрямые переговоры между Израилем и ХАМАС при посредничестве США, Катара и Египта. Вопрос обмена заложников и заключенных между Израилем и ХАМАС — одно из основных препятствий на пути к подписанию соглашения о прекращении огня, писал Reuters. В ходе переговоров Израиль отказался выдать ХАМАС сто палестинских заключенных. В ответ в ХАМАС не стали подписывать «американо-израильский документ».

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