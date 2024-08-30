Глава ЦБ Ливии заявил, что покинул страну ради спасения жизни

Садик аль-Кабир (Фото: Aidan Lewis / Reuters)

Глава Центрального банка Ливии Садик аль-Кабир и его сотрудники бежали из страны, чтобы спастись от боевиков, сообщает Financial Times со ссылкой на руководителя банка.

«Ополченцы угрожают и наводят ужас на сотрудников банков и иногда похищают их детей и родственников», — рассказал аль-Кабир в телефонном интервью газете.

Он подчеркнул, что премьер-министр Абдель Хамид Дбейба пытался незаконно снять его с должности в нарушение договоренностей ООН, по которым власти востока и запада должны прийти к соглашению относительно нового руководителя банка.

Как пишет FT, ранее аль-Кабир обвинил премьера в перерасходе средств. Позже правительственный комитет столицы, города Триполи захватил здание ЦБ. Главу банка поддерживает парламент на востоке страны. В ответ на захват ЦБ восточное правительство объявило о прекращении добычи нефти.