Глава ЦБ Ливии заявил, что покинул страну ради спасения жизни
Глава Центрального банка Ливии Садик аль-Кабир и его сотрудники бежали из страны, чтобы спастись от боевиков, сообщает Financial Times со ссылкой на руководителя банка.
«Ополченцы угрожают и наводят ужас на сотрудников банков и иногда похищают их детей и родственников», — рассказал аль-Кабир в телефонном интервью газете.
Он подчеркнул, что премьер-министр Абдель Хамид Дбейба пытался незаконно снять его с должности в нарушение договоренностей ООН, по которым власти востока и запада должны прийти к соглашению относительно нового руководителя банка.
Как пишет FT, ранее аль-Кабир обвинил премьера в перерасходе средств. Позже правительственный комитет столицы, города Триполи захватил здание ЦБ. Главу банка поддерживает парламент на востоке страны. В ответ на захват ЦБ восточное правительство объявило о прекращении добычи нефти.
Политический кризис в Ливии длится с 2011 года после убийства Муаммара Каддафи. В стране не был сформирован единый орган управления и начался вооруженный конфликт между отдельными группировками, а затем — гражданская война международно признанного временного правительства против ливийской национальной армии. В стране сложились два политических центра: один — в столице Триполи, другой — в городе Тобрук на востоке.
В 2020 году стороны смогли договориться о прекращении огня, и в феврале 2021 года было создано временное правительство национального единства, главой которого был избран Дбейба. Его легитимность не признает действующая на востоке палата представителей (парламент) Ливии.
Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики
Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину
Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна
Тепловые сети
в России: комплексный подход к модернизации
Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем
Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят