 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Глава ЦБ Ливии заявил, что покинул страну ради спасения жизни

Садик аль-Кабир
Садик аль-Кабир (Фото: Aidan Lewis / Reuters)

Глава Центрального банка Ливии Садик аль-Кабир и его сотрудники бежали из страны, чтобы спастись от боевиков, сообщает Financial Times со ссылкой на руководителя банка.

«Ополченцы угрожают и наводят ужас на сотрудников банков и иногда похищают их детей и родственников», — рассказал аль-Кабир в телефонном интервью газете.

Он подчеркнул, что премьер-министр Абдель Хамид Дбейба пытался незаконно снять его с должности в нарушение договоренностей ООН, по которым власти востока и запада должны прийти к соглашению относительно нового руководителя банка.

Ливия ограничила добычу нефти на крупнейшем месторождении
Экономика

Как пишет FT, ранее аль-Кабир обвинил премьера в перерасходе средств. Позже правительственный комитет столицы, города Триполи захватил здание ЦБ. Главу банка поддерживает парламент на востоке страны. В ответ на захват ЦБ восточное правительство объявило о прекращении добычи нефти.

Политический кризис в Ливии длится с 2011 года после убийства Муаммара Каддафи. В стране не был сформирован единый орган управления и начался вооруженный конфликт между отдельными группировками, а затем — гражданская война международно признанного временного правительства против ливийской национальной армии. В стране сложились два политических центра: один — в столице Триполи, другой — в городе Тобрук на востоке.

В 2020 году стороны смогли договориться о прекращении огня, и в феврале 2021 года было создано временное правительство национального единства, главой которого был избран Дбейба. Его легитимность не признает действующая на востоке палата представителей (парламент) Ливии.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики

СберПро Спецпроект

Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину

CберПро Финансы

Как бизнесу увеличить продажи и оборот
с помощью платежных сервисов на основе API

CберПро Финансы

Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна

СберПро АПК

Барометр отрасли: развитие АПК в 2024 году

СберПро Промышленность

Тепловые сети
в России:  комплексный подход  к модернизации

СберПро Туризм

Маршрут на север:
как поездки
в холодные регионы становятся трендом

СберПро Интересное

Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем

СберПро Интересное

Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят

СберПро Поколения

Секреты успеха семейного бизнеса. Советы основателей компаний. Личный опыт наследников

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Ливия ЦБ боевики Триполи
Материалы по теме
Ливия ограничила добычу нефти на крупнейшем месторождении
Экономика
Дом премьера Ливии в Триполи обстреляли из гранатометов
Политика
Автомобиль премьер-министра Ливии обстреляли в Триполи
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 августа
EUR ЦБ: 101,77 (-0,31) Инвестиции, 29 авг, 17:53 Курс доллара на 30 августа
USD ЦБ: 91,45 (+0,01) Инвестиции, 29 авг, 17:53
Бот в помощь: чек-лист для маркетолога по составлению эффективных промтовPro, 09:33
Акции «Яндекса» и «Астры» войдут в состав индекса Мосбиржи и РТСИнвестиции, 09:32
Лукашенко в день рождения получил высшую награду РоссииПолитика, 09:22
Глава ЦБ Ливии заявил, что покинул страну ради спасения жизниПолитика, 09:20
Харрис не стала упоминать Украину и Россию в интервью CNNПолитика, 09:09
Экс-президент Грузии заявил о большой идеологической победе РоссииПолитика, 09:08
В Пермском крае сожитель убил женщину и ее малолетнюю дочьОбщество, 09:03
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
«Обезьяний ум»: как мы теряем время, которое могли бы провести с пользойPro, 09:01
Большинство родителей готовы доплатить за жилье рядом с хорошей школойНедвижимость, 09:00
Украинец отказался фотографироваться с россиянином на ПаралимпиадеСпорт, 08:50
Основателю алтайской газеты «Листок» дали восемь лет за «фейки» об армииПолитика, 08:42
«Плюсов здесь нет». Зачем Камала Харрис хочет ввести регулирование ценPro, 08:37
Полиция нашла 120 нелегальных мигрантов на складе в ПодмосковьеОбщество, 08:11
Каковы шансы восходящей звезды японской политики возглавить правительствоПолитика, 08:00