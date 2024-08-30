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Общество ,  
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Полиция нашла 120 нелегальных мигрантов на складе в Подмосковье

Фото: Алексей Белкин / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / Global Look Press

Полиция выявила 120 нелегальных мигрантов из Африки и стран СНГ, которые работали на торговом складе в Подмосковье, сообщает пресс-служба МВД России.

«В отношении 120 иностранных граждан составлены административные протоколы за нарушение режима пребывания на территории Российской Федерации», — рассказали в ведомстве.

МВД оценило количество нелегальных мигрантов в России
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Фото:Александр Демьянчук / ТАСС

Там уточнили, что 19 из них привлекли к ответственности за незаконную трудовую деятельность в стране, еще одного — за уклонение от административного наказания.

Всех правонарушителей оштрафовали на 5 тыс. руб. с последующей депортацией, «31 нелегал помещен в специализированное учреждение до исполнения решения суда». Сотрудники полиции продолжают расследование по выявлению организаторов незаконной миграции.

Накануне в МВД назвали количество нелегальных мигрантов, которые пребывали в России в 2023 году. По данным ведомства, в стране незаконно находились около 630 тыс. иностранных граждан. Еще 3,5 млн трудовых мигрантов находились в России на законных основаниях. Большинство из них приехали из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии.

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