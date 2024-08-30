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Выборы президента США ,  
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Харрис пообещала поддержать закон об ужесточении мер на границе

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Выборы президента США

Кандидат в президенты США от Демократической партии, вице-президент Камала Харрис заявила, что в случае победы на выборах будет добиваться прохождения в Конгрессе США законопроекта об ужесточении мер на американской границе. 

«Не только протолкну. Я прослежу, чтобы он попал ко мне на стол, и я его подписала», — подчеркнула она.  Харрис отметила, что они с президентом США Джо Байденом и членами конгресса разработали законопроект об ужесточении мер на границе, однако он был «политически неудобным» для кандидата от республиканцев Дональда Трампа и тот «сказал своим сторонникам в конгрессе не продвигать документ».

В США зафиксировали рекордное с 2000 года число мигрантов из Мексики
Политика
Фото:John Moore / Getty Images

Миграционный кризис стал одним из ключевых вопросов текущей предвыборной кампании в США. В декабре 2023 года на американской границе зафиксировали рекордное с 2000 года число мигрантов из Мексики — 225 тыс. человек. После этого в рамках соглашения Мехико и Вашингтона мексиканские власти усилили пограничный контроль — за первые четыре месяца 2024 года ими были задержаны 368 тыс. человек (чуть меньше общего числа задержаний в 2023 году). В результате число нелегальных пересечений снизилось, хотя все еще остается на высоком уровне — в мае ежедневно границу пересекали около 3,8 тыс. мигрантов, в общей сложности были арестованы 180 тыс. человек.

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Камала Харрис США миграционный кризис
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Камала Харрис

вице-президент США
20 октября 1964 года
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