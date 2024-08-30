В Новой Зеландии умер король маори
Король новозеландского народа маори Тухеитиа Паки Те Фероферо VII скончался в возрасте 69 лет, сообщила канцелярия монарха, сообщает RNZ со ссылкой на его представителей.
Он умер мирно, в окружении семьи. Тухеитиа Паки находился в больнице после операции на сердце. Он стал королем в 2006 году, после смерти матери Те Атаирангикааху.
Маори — коренной народ Новой Зеландии. В июне 2024 года их численность достигла 1 млн человек. Король маори не имеет юридической власти, он является символом национальной идентичности. Короля или королеву назначают лидеры племен. Следующего монарха выберут в день похорон предыдущего короля, но до его погребения.
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