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Политика ,  
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Фицо заявил о вкладе СССР в победу во Второй мировой войне

Народы СССР внесли решающий вклад в победу во Второй мировой войне, заявил «России 1» премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

«Не подлежит сомнению то, что самый большой вклад в победу над фашизмом внесли народы бывшего Советского Союза», — сказал он, отметив, что Словакия относится к странам, где это «подвергают сомнению». Фицо подчеркнул, что в стране «еще сильно поколение политиков», которые говорят не только о Второй мировой войне, но и о Словацком национальном восстании.

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Политика
Фото:Keystone / Getty Images

В 1939 году Германия оккупировала Чехословакию, в состав которой тогда входили земли современной Словакии. На ее территории создали Протекторат Богемии и Моравии и марионеточную Словацкую Республику. Словацкое национальное восстание началось 29 августа 1944 года, его поддержали Советский Союз и другие страны Антигитлеровской коалиции. В результате страна была освобождена.

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Роберт Фицо

премьер-министр Словакии
15 сентября 1964 года
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