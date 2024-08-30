Белоусов поздравил военных со взятием Николаевки и Стельмаховки

Глава Минобороны Андрей Белоусов направил телеграммы двум воинским частям, которые участвуют в боевых действиях в зоне военной операции на Украине, сообщает пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

Белоусов поздравил командование и личный состав 423-го гвардейского мотострелкового Ямпольского Краснознаменного орденов Кутузова и Суворова II степени полка со взятием села Стельмаховка в ЛНР. Более 2,5 тыс. военнослужащих полка получили государственные награды и знаки отличия Минобороны, отметил министр.

Он также поздравил командование и личный состав 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской ордена Суворова со взятием населенного пункта Николаевка в ДНР.

Минобороны сообщило о занятии Николаевки и Стельмаховки 29 августа. Первое находится востоку от города Новогродовка, в районе которого ранее были заняты Орловка и Желанное. Село Стельмаховка расположено к северо-западу от Сватово, немного восточнее границы с Харьковской областью.