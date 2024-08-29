Ярославские депутаты внесли в Госдуму проект о переименовании Ростова

Ростов (Фото: Сергей Фомин / Global Look Press)

Депутаты Ярославской областной думы представили в нижнюю палату федерального парламента проект федерального закона о переименовании Ростова в Ростов Великий, следует из информации в базе Госдумы.

Как говорится в пояснительной записке, архивные документы и исторические исследования свидетельствуют, что в летописях, справочной литературе и публицистике город ранее именовался именно Ростовом Великим, что было распространено и в общественном обиходе.

Губернатор региона Михаил Евраев ранее сообщил, что проект ФЗ о переименовании города одобрен в правительстве страны. Губернатор рассчитывает на завершение всех юридических процедур уже в этом году.

Власти Ярославской области планируют сменить все вывески и указатели за счет собственного бюджета, не привлекая федеральное финансирование.

Ростов Ярославской области — один из древнейших русских городов. Впервые он был упомянут в «Повести временных лет». Сейчас город — современный туристический центр в 200 км от Москвы и в 60 км от областного центра, Ярославля. В Ростове проживают более 32 тыс. человек.

Ярославские власти не первый год пытаются переименовать город. По информации депутата Ярославской областной думы Антона Капралова, за последние 20 лет ему пытались вернуть это название трижды.