Ростову поменяют название
Нормативный акт о переименовании города Ростова в Ярославской области в Ростов Великий одобрен в правительстве, сообщает губернатор региона Михаил Евраев.
«Правительство России поддержало переименование Ростова в Ростов Великий», — написал он в телеграм-канале.
Евраев назвал это большим шагом «в вопросе восстановления исторической справедливости». Он также добавил, что сама инициатива уже находится на финальной стадии реализации.
Заключение о переименовании подписал вице-премьер — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко. Документ уже направили в Госдуму. Губернатор рассчитывает на завершение всех юридических процедур уже в этом году.
Ростов Ярославской области — один из древнейших русских городов. Впервые он был упомянут в «Повести временных лет» под 862 годом. Сейчас город — современный туристический центр в 200 км от Москвы и в 60 км от областного центра, Ярославля. В Ростове проживают более 32 тыс. человек.
Ранее, 24 августа, в Москве площадь Европы вдоль Бережковской набережной вблизи Киевского вокзала переименовали в площадь Евразии.
В других городах России также были площади, топонимически связанные с Европой. В последние годы произошли переименования: в Саратове площадь Совета Европы переименовали в площадь Героев Донбасса, в Перми площади Европы поменяли имя на площадь Трех столетий.
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