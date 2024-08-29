В Одессе прозвучали взрывы
В Одессе раздались взрывы, сообщил глава военной администрации Одесской области Олег Кипер в телеграм-канале. Он порекомендовал жителям города и окрестностей уйти в укрытия.
Об этом же сообщил и мэр Одессы Геннадий Труханов. Чуть ранее он написал о воздушной тревоге в регионе.
Сервисы, отслеживающие сообщения о воздушной тревоге на Украине, также информировали о сигналах в половине регионов страны: в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской, Черниговской, Донецкой, Харьковской, Сумской и Луганской областях.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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