Китай и США не смогли достичь прогресса в обсуждении конфликта на Украине

Джейк Салливан и Си Цзиньпин (Фото: Trevor Hunnicutt / Reuters)

КНР и США не удалось договориться о каком-либо конкретном плане в обсуждении украинского конфликта, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во время брифинга после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

«Я не могу подтвердить, что мы достигли прогресса по вопросу [конфликта на Украине]. Китай открыто высказывал свое мнение, что конфликт должен быть прекращен дипломатическим путем. <...> Мы не договорились ни о каком конкретном дипломатическом плане, потому что США строго придерживаются принципа «ничего об Украине без Украины», — сказал Салливан (цитата по ТАСС).

Он также добавил, что в итоге Киеву придется решать самому, как он хочет проводить переговоры.

Салливан прилетел в Китай 27 августа, это его первый визит в страну. У него была запланирована встреча с председателем КНР и министром иностранных дел страны Ван И. Его визит заканчивается 29 августа.

Как отмечал Axios, эта встреча может заложить основу для переговоров президента США Джо Байдена и Си Цзиньпина.