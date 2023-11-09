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«Яндекс.Такси» назвал сроки отстранения водителей за нарушения правил

«Яндекс.Такси» обновил политику безопасности
Сервис «Яндекс.Такси» теперь уведомляет водителей о нарушениях, максимально подробно описывая проблему. Компания также раскрыла сроки отстранения партнеров за регулярные нарушения: за опасное вождение грозит блокировка до недели
Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

Сервис «Яндекс.Такси» обновил политику безопасности, теперь водители получают предупреждения о нарушениях стандартов безопасности с детальным описанием проблемы, сообщили РБК в пресс-службе компании.

«Сохраняя конфиденциальность всех участников поездки, мы максимально конкретизировали причины решений, которые принимает сервис в случае, если водитель регулярно нарушает стандарты безопасности», — рассказали в пресс-службе сервиса.

В дополненной политике также раскрыли сроки отстранения контрагентов от услуг сервиса в случае регулярных нарушений правил. В компании пояснили, что это сделано, чтобы «ответственность была предсказуема и водитель точно знал время, после которого сможет восстановиться в сервисе и работать по его стандартам».

Так, водителю заблокируют доступ к сервису:

  • за опасное вождение и нарушение правил работы с заказами — на срок от одного до семи дней;
  • за отличную от заявленной машину или регулярные жалобы пользователей на нарушения стандартов поездки — на 30 дней;
  • за поддельные документы — на 60 дней;
  • за вмешательство в работу сервиса — на 100 дней;
  • за снижение рейтинга ниже уровня, открывающего доступ к заказам, — на срок до 180 дней;
  • за передачу аккаунта третьим лицам — на год.

«В исключительных случаях, критичных для безопасности, например за угрозы насилием или более серьезные нарушения, водитель может получить бессрочное ограничение доступа к сервису», — сообщили в «Яндекс.Такси».

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Осенью «Яндекс» внедрил новый алгоритм подачи такси в Москве: если машину вызвали в точку, где остановка запрещена, то пассажиру придется дойти до места, где это разрешено. В конце октября компания уточнила, что этот алгоритм пока работает на нескольких улицах столицы, но территорию его действия планируют расширять.

В компании подчеркнули, что нововведение направлено на соблюдение правил дорожного движения. «До всех предлагаемых для посадки точек пользователь сможет легко дойти за несколько минут пешком», — отмечал сервис.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Такси Яндекс Такси отстранение водители
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