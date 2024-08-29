Во Внуково остановили пассажира с радиоактивным танком

Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press

Мужчину с радиоактивной статуэткой танка в январе остановили в аэропорту Внуково, сообщили РБК в Федеральной таможенной службе.

«Статуэтку танка действительно обнаружили внуковские таможенники 19 января 2024 года у гражданина Узбекистана, прибывшего из Ташкента», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Когда мужчина проходил «зеленый коридор», сработала система радиационного контроля «Янтарь». При досмотре таможенники в личных вещах обнаружили статуэтку из металла желтого цвета в форме танка на подставке.

В подставку были встроены часы, которые имели повышенный уровень ионизирующего излучения. На поверхности часов мощность дозы ионизирующего излучения составляла 6,16 мкЗв/ч, что превышает естественный радиационный фон в 56 раз.

Предположительно, в статуэтке содержится радий-226. Ее изъяли и передали на хранение специалистам предприятия «Радон», которое специализируется на обращении с радиоактивными отходами.

Материалы дела передали в МВД.

В конце июля таможенники аэропорта Внуково обнаружили в багаже прилетевшей из Индии россиянки песок с пляжа, радиоактивный фон которого превышал норму в 11 раз.

Туристка объяснила тогда, что песок взяла с побережья Индийского океана для изготовления косметики и об опасности содержащегося в нем вещества не подозревала.

Песок у москвички изъяли и тоже поместили в специальное изолированное помещение.