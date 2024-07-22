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Общество ,  
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У прилетевшей из Индии женщины нашли радиоактивный песок

Песок, найденный в багаже у задержанной
Песок, найденный в багаже у задержанной (Фото: customs_rf / Telegram)

Таможенники аэропорта Внуково обнаружили в багаже прилетевшей из Индии россиянки песок с пляжа, радиоактивный фон которого превышал норму в 11 раз, сообщила Федеральная таможенная служба.

42-летняя москвичка прилетела из Индии транзитом через ОАЭ и направилась на выход в город через зеленый коридор. Однако там при проверке сработала система радиационного контроля «Янтарь».

«В багаже она перевозила сыпучее вещество черного цвета. Таможенники установили, что песок содержит природный радионуклид торий-232», — уточнили в ведомстве.

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Туристка объяснила, что песок взяла с побережья Индийского океана для изготовления косметики и об опасности содержащегося в нем вещества не подозревала.

Песок у москвички изъяли и поместили в специальное изолированное помещение.

В конце июня таможенники в другом московском аэропорту — Домодедово изъяли у прилетевшей из Дубая гражданки Вьетнама метки для крапления игральных карт с повышенным в 6 тыс. раз радиационным фоном, сообщили РБК в ФТС. Опасные предметы также поместили в специальный сейф.

Теги
таможня Внуково радиоактивное вещество багаж Индия
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