Над Белгородской областью сбили еще один беспилотник
Средства противовоздушной обороны около 13:45 мск сбили украинский беспилотник, который пытался атаковать Белгородскую область, сообщает Минобороны России.
«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.
Спустя полтора часа белгородский губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что дроны атаковали хутор Церковный Белгородского района и села Грузское и Графовка.
В Церковном после атаки беспилотника полностью сгорел припаркованный легковой автомобиль. «В селе Грузское Борисовского района вследствие удара FPV-дрона повреждена хозпостройка. Также в результате нескольких обстрелов поврежден газопровод», — сообщил глава региона. Графовка подверглась атаке трех беспилотников, в результате повреждения получили два частных дома и «Газель».
Прошедшей ночью в Белгородской области сбили еще один дрон. Также над Крымом уничтожили четыре беспилотника и три безэкипажных катера.
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