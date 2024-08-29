Минобороны отчиталось о еще одном сбитом дроне в Белгородской области за сутки

Над Белгородской областью сбили еще один беспилотник

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Средства противовоздушной обороны около 13:45 мск сбили украинский беспилотник, который пытался атаковать Белгородскую область, сообщает Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

Спустя полтора часа белгородский губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что дроны атаковали хутор Церковный Белгородского района и села Грузское и Графовка.

В Церковном после атаки беспилотника полностью сгорел припаркованный легковой автомобиль. «В селе Грузское Борисовского района вследствие удара FPV-дрона повреждена хозпостройка. Также в результате нескольких обстрелов поврежден газопровод», — сообщил глава региона. Графовка подверглась атаке трех беспилотников, в результате повреждения получили два частных дома и «Газель».

Прошедшей ночью в Белгородской области сбили еще один дрон. Также над Крымом уничтожили четыре беспилотника и три безэкипажных катера.