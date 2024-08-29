В МЧС посоветовали не заряжать электросамокаты в квартире
Зарядка электросамокатов дома может привести к пожару, сообщил врио начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы главка МЧС по Москве Сергей Болгов.
«Мы категорически против зарядки электросамокатов в квартирах. В последнее время участились случаи загорания в квартирах в результате зарядки электросамокатов и прочих гаджетов на самостоятельных тягах», — передает его слова ТАСС.
Лучше выбирать место для зарядки с небольшой пожарной нагрузкой и не оставлять самокаты на зарядке на ночь, отметил Болгов.
Инциденты с электросамокатами происходят регулярно. Так, в начале августа в Омске 13-летняя девочка погибла из-за загоревшегося электросамоката. Пожар начался из-за замыкания во время зарядки батареи.
Подобный случай произошел в начале июля в квартире в Санкт-Петербурге, тогда электросамокат и гироскутер также стали причиной пожара.
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