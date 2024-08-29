Нарышкин заявил о попытках США запугать Россию «ядерной дубиной»

Сергей Нарышкин (Фото: Сергей Петров / Global Look Press)

США пытаются напугать Россию «ядерной дубиной» и дестабилизировать систему международной безопасности, в том числе в ядерной сфере, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин на конференции в честь 75-летия со дня испытания первого отечественного ядерного заряда РДС-1.

Он напомнил, что 14 мая 2024 года Национальное управление ядерной безопасности (NNSA) Министерства энергетики США провело субкритическое испытание в подземной лаборатории на ядерном полигоне в штате Невада.

«Вместе с тем, он (эксперимент. — РБК) ясно говорит о готовности Соединенных Штатов демонстрировать ту самую «ядерную дубину», которой в 1945 году президент США Гарри Трумен хотел запугать руководство Советского Союза. Не вышло тогда, не выйдет и сейчас», — приводит его слова «РИА Новости».

Нарышкин также добавил, что Вашингтон «вышел из договора о противоракетной обороне, из соглашения по иранской ядерной программе», а также «отказывается выполнять обязательства по Договору о ракетах средней и меньшей дальности», передает ТАСС.

Ранее, 21 августа, New York Times сообщила, что президент США Джо Байден в марте утвердил секретную ядерную стратегию страны, которая впервые включает сдерживание расширения ядерного арсенала Китая.

Другое направление стратегии — подготовка к возможным «скоординированным ядерным вызовам» со стороны Китая, России и Северной Кореи, писала газета. Она также отмечала, что до этого ядерная стратегия США в основном была направлена на сдерживание России.