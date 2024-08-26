МЧС предупредило москвичей о сильной жаре 27 августа

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Жаркая погода с повышением температуры воздуха до 30 °С прогнозируется во вторник, 27 августа, в Москве, предупредила пресс-служба МЧС города.

«Экстренное предупреждение. В дневные часы 27 августа в Москве ожидается сильная жара — 30 °С», — говорится в сообщении.

В связи с жарой ведомство порекомендовало жителям столицы:

носить одежду из натуральных тканей и прикрывать от солнца голову;

пить больше воды и другой жидкости;

по возможности находиться в тени.

Ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал «супержаркую» погоду в ряде регионов России 17 и 18 августа. Тогда он сообщал, что жара прогнозируется в Туве, Иркутской области, на Алтае, в Хакасии, Красноярском крае, Забайкалье и Бурятии, а также в западных российских регионах.