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Общество ,  
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МЧС предупредило москвичей о сильной жаре 27 августа

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Жаркая погода с повышением температуры воздуха до 30 °С прогнозируется во вторник, 27 августа, в Москве, предупредила пресс-служба МЧС города.

«Экстренное предупреждение. В дневные часы 27 августа в Москве ожидается сильная жара — 30 °С», — говорится в сообщении.

В связи с жарой ведомство порекомендовало жителям столицы:

  • носить одежду из натуральных тканей и прикрывать от солнца голову;
  • пить больше воды и другой жидкости;
  • по возможности находиться в тени.

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Ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал «супержаркую» погоду в ряде регионов России 17 и 18 августа. Тогда он сообщал, что жара прогнозируется в Туве, Иркутской области, на Алтае, в Хакасии, Красноярском крае, Забайкалье и Бурятии, а также в западных российских регионах.

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