Во Владивостоке школьникам разрешили не ходить на занятия во время ВЭФ

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Власти Владивостока введут свободное посещение школ для учащихся 1–8-х классов в первую неделю учебного года из-за Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщает пресс-служба городской администрации.

«В период [со 2 по 7 сентября] в школах Владивостока будет организован не полный учебный день с повторением тем прошлого года, а также внеклассные мероприятия», — добавили власти.

Как пояснили в пресс-службе, это сделано для того, чтобы разгрузить дороги в период ВЭФ, а также дать возможность школьникам посетить культурные мероприятия.

ВЭФ ежегодно проводится на площадке Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке. Представители вуза рассказали «РИА Новости», что учебный год там начнется 18 сентября.

В этом году ВЭФ продлится с 3 по 6 сентября. Его главная тема — «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».