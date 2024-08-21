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ВЭФ ,  
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Во Владивостоке школьникам разрешили не ходить на занятия во время ВЭФ

Сюжет
ВЭФ
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Власти Владивостока введут свободное посещение школ для учащихся 1–8-х классов в первую неделю учебного года из-за Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщает пресс-служба городской администрации.

«В период [со 2 по 7 сентября] в школах Владивостока будет организован не полный учебный день с повторением тем прошлого года, а также внеклассные мероприятия», — добавили власти.

Как пояснили в пресс-службе, это сделано для того, чтобы разгрузить дороги в период ВЭФ, а также дать возможность школьникам посетить культурные мероприятия.

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Фото:Алексей Даничев / РИА Новости

ВЭФ ежегодно проводится на площадке Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке. Представители вуза рассказали «РИА Новости», что учебный год там начнется 18 сентября.

В этом году ВЭФ продлится с 3 по 6 сентября. Его главная тема — «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».

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