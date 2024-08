Группа ABBA попросила запретить Трампу включать их песни на митингах

Члены группы ABBA (Фото: Andreas Rentz / Getty Images)

Шведская музыкальная группа ABBA совместно со звукозаписывающей компанией Universal Music Group потребовали, чтобы на предвыборных митингах экс-президента США Дональда Трампа больше не звучали их песни, сообщает местная газета Västerbottens-Kuriren.

«Вместе с участниками ABBA мы обнаружили, что были выпущены видеоролики, в которых музыка группы использовалась на мероприятиях Дональда Трампа, и потребовали, чтобы такое использование было немедленно прекращено», — приводит газета заявление Universal Music.

В компании подчеркнули, что не получали никаких запросов на использование музыки и соответствующего разрешения или лицензии у Трампа не было.

Шведская газета Svenska Dagbladet писала, что в июле в городе Сент-Клауд штата Миннесота прошел предвыборный митинг американского экс-президента, на нем присутствовали более 8 тыс. человек. В ходе мероприятия звучали хиты ABBA The Winner Takes It All («Победитель получает все»), Money, Money, Money («Деньги, деньги, деньги») и Dancing Queen («Танцующая Королева»). Газета отмечала, что Миннесота является «шведскоязычным» штатом, так как в нем проживает много американцев шведского происхождения.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года.

В начале августа канадская певица Селин Дион также обвинила экс-президента США в незаконном использовании песни My Heart Will Go On (хит из фильма «Титаник») на встрече с избирателями.

Подобные инциденты с неправомерным использованием музыки происходили и в ходе предыдущих предвыборных кампаний Трампа. В 2020 году британская рок-группа The Rolling Stones запретила ему использовать свои композиции после того, как его команда включала их в ходе кампании в 2016 году.