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Военная операция на Украине ,  
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Администрация Курчатова сообщила о запрете продажи алкоголя в День знаний

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В магазинах Курской области 2 сентября нельзя будет купить алкоголь, спиртные напитки будут продавать только в заведениях общественного питания, сообщает администрация города Курчатов.

«На территории Курской области не допускается розничная продажа алкогольной продукции, за исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, с 8 часов до 22 часов <...> запрет действует в понедельник 2 сентября 2024 года», — говорится в сообщении.

По данным администрации, запрет ввели в этот день в связи с тем, что в 2024 году 1 сентября выпадает на воскресенье.

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Фото:Яндекс.Карты

Ранее, 20 августа, на территории региона ввели запрет на продажу алкоголя после 17:00, сообщал врио главы Курской области Алексей Смирнов. Он пояснил, что это связано с введенным на территории области режимом контртеррористической операции (КТО).

В регионе, помимо КТО, введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера.

В Курской области с утра 6 августа ведутся бои с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Накануне Минобороны России сообщило, что общее число потерь ВСУ на этом направлении с начала августа достигло 7 тыс. человек.

Смирнов 12 августа заявил, что под контролем украинских военных находятся 28 населенных пунктов Курской области. На момент подготовки этого материала, официальной информации о захваченных Украиной территориях больше не поступало.

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Теги
Курская область запрет на продажу алкоголя ограничения
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