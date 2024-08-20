В Курской области расширили ограничения на продажу алкоголя
На территории Курчатовского района и города Курчатов в Курской области введен временный запрет на продажу алкоголя после 17:00, сообщил глава региона Алексей Смирнов. Он пояснил, что это связано с введенным на территории области режимом контртеррористической операции.
Ограничение на розничную продажу будет введено с 21 августа. Запрет не распространяется на предприятия общепита.
«Данная мера направлена на обеспечение общественного порядка и безопасности в связи с действием на территории Курской области режима КТО», — пояснил Смирнов.
Ранее розничная продажа алкоголя была запрещена на территориях Беловского, Большесолдатского, Глушковского, Кореневского, Льговского, Обоянского, Рыльского, Суджанского и Хомутовского муниципальных районов, а также в городе Льгов.
В регионе помимо режима КТО введен режим чрезвычайной ситуации.
Бои с Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Курской области продолжаются с 6 августа. Минобороны России отчитывалось об отражении атак в направлении Русского Поречного и Гордеевки, а также об уничтожении мобильных групп ВСУ рядом с Анастасьевкой, Александрией, Снагостью, Мирным, Казачьей Локней, Коренево, Плехово и Пушкарным.
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