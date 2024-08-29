Виды Москвы (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Восприятие Европой России, гуманитарного сотрудничества с ней и конфликта на Украине меняется, заявил замглавы Россотрудничества Павел Шевцов.

«Мы видим, что в Европе, несмотря на все небылицы, которые рассказывают в средствах массовой информации про Россию, происходит переосознание украинского кризиса и отношения к России, к тем проектам, в первую очередь к гуманитарному взаимодействию России с иностранными государствами», — рассказал он в интервью «РИА Новости».

Во время Международного муниципального форума БРИКС Шевцов отметил, что в 2024 году некоторые университеты Германии готовы принять участие в мероприятиях недели русского языка в октябре, хотя еще в 2023 году отказывались участвовать, отметило агентство.

В феврале 2024 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в разговоре с экс-канцлером Австрии Вольфгангом Шюсселем (2000–2007) заявил, что Евросоюзу необходимо «проявить силу» для сотрудничества с Россией, потому что она не воспринимает его всерьез.

Говоря о военных действиях на Украине, Орбан сказал, что необходимо «четко дать понять россиянам: у нас есть интересы, и у них есть свои интересы», и что «на такой основе мы можем заключать соглашения».