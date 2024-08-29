В Черкассах после взрывов произошел пожар на предприятии
В украинском городе Черкассы произошел пожар на частном предприятии, сообщил глава областной военной администрации Игорь Табурец в телеграм-канале.
По состоянию на 10:23 мск возгорание было ликвидировано, уточнил он.
В ночь на 29 августа в Черкасской области несколько раз объявляли воздушную тревогу, «Суспiльне» сообщало о взрыве в регионе. Утром Табурец также объявил, что в области запущен сигнал опасности, там работали средства ПВО.
Кроме того, ночью взрывы раздались в Киеве и Харькове.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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