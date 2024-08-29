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Военная операция на Украине ,  
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В Черкассах после взрывов произошел пожар на предприятии

Власти Черкасской области сообщили о пожаре на предприятии после взрывов
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Ed Ram / Getty Images
Фото: Ed Ram / Getty Images

В украинском городе Черкассы произошел пожар на частном предприятии, сообщил глава областной военной администрации Игорь Табурец в телеграм-канале.

По состоянию на 10:23 мск возгорание было ликвидировано, уточнил он.

В ночь на 29 августа в Черкасской области несколько раз объявляли воздушную тревогу, «Суспiльне» сообщало о взрыве в регионе. Утром Табурец также объявил, что в области запущен сигнал опасности, там работали средства ПВО.

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Фото:Mike Mareen / Shutterstok

Кроме того, ночью взрывы раздались в Киеве и Харькове.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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