Власти Черкасской области сообщили о пожаре на предприятии после взрывов

В Черкассах после взрывов произошел пожар на предприятии

Фото: Ed Ram / Getty Images

В украинском городе Черкассы произошел пожар на частном предприятии, сообщил глава областной военной администрации Игорь Табурец в телеграм-канале.

По состоянию на 10:23 мск возгорание было ликвидировано, уточнил он.

В ночь на 29 августа в Черкасской области несколько раз объявляли воздушную тревогу, «Суспiльне» сообщало о взрыве в регионе. Утром Табурец также объявил, что в области запущен сигнал опасности, там работали средства ПВО.

Кроме того, ночью взрывы раздались в Киеве и Харькове.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.