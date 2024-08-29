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Суд в Москве назначил заседание по делу экс-менеджеров завода «Телта»

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Заседание суда по уголовному делу бывших топ-менеджеров завода «Телта» о хищении 33 млн руб. у Минобороны пройдет 3 сентября, следует из материалов дела.

«Назначено судебное заседание на 03.09.2024 14:30», — говорится в карточке дела.

Оно пройдет по делу генерального директора предприятия Алексея Высокова, главного бухгалтера Елены Гришиной, совладельца завода и бывшего руководителя Игоря Морозова, а также ведущего специалиста 746-го военного представительства Минобороны Алексея Пальмова.

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Следственный комитет 2 июня 2023 года возбудил уголовное дело по факту хищения 33 млн руб. при поставках заводом «Телта» аппаратов для Минобороны. В конце июля того же года арестовали руководство пермского телефонного завода.

В мае 2024 года задержали замначальника Генерального штаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. По версии следствия, он получил взятку в размере 36 млн руб. от руководства завода. Военный обещал компании покровительство и увеличение объема продукции, которая поставляется по госконтрактам для нужд Минобороны. Шамарин частично признал вину.

Высоков, Гришина и Морозов находятся под стражей, Пальмова отпустили под подписку о невыезде.

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