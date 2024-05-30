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Военная операция на Украине ,  
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ФСБ сообщила о выявленном в Омске стороннике РДК

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

Сотрудники ФСБ задержали 25-летнего жителя Омска, который собирался воевать против России в составе террористической организации «Русский добровольческий корпус» (запрещена на территории России). Об этом сообщила пресс-служба областного УФСБ России.

«УФСБ России по Омской области задержан 25-летний житель Омска, сторонник украинской террористической организации «Русский добровольческий корпус», — приводят слова пресс-службы «РИА Новости».

Мужчина собирался вступить в армию Украины и воевать против России, уточняет агентство.

Он создал аккаунт в социальных сетях, где организовал сбор средств для РДК. Также молодой человек призывал осквернять могилы военнослужащих и добровольцев, погибших в зоне проведения СВО.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 Уголовного кодекса — содействие террористической деятельности. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.

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