ФСБ сообщила о выявленном в Омске стороннике РДК

Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

Сотрудники ФСБ задержали 25-летнего жителя Омска, который собирался воевать против России в составе террористической организации «Русский добровольческий корпус» (запрещена на территории России). Об этом сообщила пресс-служба областного УФСБ России.

«УФСБ России по Омской области задержан 25-летний житель Омска, сторонник украинской террористической организации «Русский добровольческий корпус», — приводят слова пресс-службы «РИА Новости».

Мужчина собирался вступить в армию Украины и воевать против России, уточняет агентство.

Он создал аккаунт в социальных сетях, где организовал сбор средств для РДК. Также молодой человек призывал осквернять могилы военнослужащих и добровольцев, погибших в зоне проведения СВО.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 Уголовного кодекса — содействие террористической деятельности. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.

Омича арестовали на два месяца.

В Москве 26 мая арестовали предпринимателя по делу о призывах к терроризму. По данным следователей, обвиняемый в новостном паблике «Nº — Новости Дня» в соцсети «ВКонтакте» опубликовал призывы к террористической деятельности в Москве.

Ранее, 23 мая, суд в Москве приговорил бармена к 25 годам лишения свободы за совершение десяти преступлений. Среди них — госизмена, приготовление к совершению теракта, участие в террористической организации.