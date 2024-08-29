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На Ямайке 16-летний подводный охотник погиб при нападении акулы

Тигровая акула откусила голову 16-летнему подводному охотнику на Ямайке
Фото: Dan Kitwood / Getty Images
Фото: Dan Kitwood / Getty Images

На Ямайке в городе Фалмут (округ Трилони) 16-летний подросток погиб при нападении акулы, сообщает газета Jamaica Observer.

Джамари Рид 26 августа ушел в море один, чтобы заняться подводной охотой, и пропал без вести. На следующий день водолазы нашли его обезглавленное тело. Как пишет Jamaica Observer, у Рида также была оторвана левая рука.

Один из рыбаков, присутствовавших на месте поисков, рассказал газете, что водолазы вскоре после обнаружения останков подростка заметили в воде «огромную» тигровую акулу.

CBS News со ссылкой на международный реестр нападений акул отмечает, что с 1749 года на Ямайке было зарегистрировано лишь три случая «неспровоцированного» нападения акул.

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В конце июля акула напала на 23-летнего серфера недалеко от города Порт-Маккуори в Австралии. Она откусила ему ногу, однако спортсмен смог добраться до берега, после чего его доставили в больницу в тяжелом состоянии. Спустя некоторое время ногу пострадавшего также вынесло на берег.

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Теги
акула Ямайка океан подросток
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