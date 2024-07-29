Ученые записали на видео столкновение судна с акулой у берегов Ирландии
Ученые записали на видео столкновение судна с семиметровой исполинской акулой (basking shark, лат. — сetorhinus maximus) в море у побережья графства Керри, Ирландия. Произошедшее описывает издание Iflscience.
Инцидент с акулой удалось зафиксировать благодаря камере, которую исследователи установили на ней за несколько часов до этого.
Акула находилась на мелководье у берегов Ирландии, когда ее задел киль проплывавшего мимо судна. На кадрах видно, что у акулы оказалась рассечена спина сразу за плавником.
Тейлор Чаппл, автор исследования, в рамках которого была установлена камера, отметил, что до травмы акула кормилась на поверхности воды, а после столкновения сразу ушла в глубокие прибрежные воды.
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