У берегов Ирландии сняли на видео столкновение акулы и судна

Ученые записали на видео столкновение судна с акулой у берегов Ирландии

Ученые записали на видео столкновение судна с семиметровой исполинской акулой (basking shark, лат. — сetorhinus maximus) в море у побережья графства Керри, Ирландия. Произошедшее описывает издание Iflscience.

Инцидент с акулой удалось зафиксировать благодаря камере, которую исследователи установили на ней за несколько часов до этого.

Акула находилась на мелководье у берегов Ирландии, когда ее задел киль проплывавшего мимо судна. На кадрах видно, что у акулы оказалась рассечена спина сразу за плавником.

Тейлор Чаппл, автор исследования, в рамках которого была установлена камера, отметил, что до травмы акула кормилась на поверхности воды, а после столкновения сразу ушла в глубокие прибрежные воды.