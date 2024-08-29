СК возбудил дела после обрушения в Приморье двух мостов за день

Фото: Константин Кокошкин / Global look Press

В Приморском крае по факту обрушения двух мостов за один день возбудили уголовные дела, сообщила в телеграм-канале пресс-служба управления Следственного комитета по региону.

Речь идет об автомобильных мостах через реку Соколовка в Чугуевском округе и через реку около села Невское в Лесозаводском городском округе.

Следователи установили, что в сваях опор переправы вблизи Невского разрушился бетон, а на дорожном покрытии появились трещины и прогибы. По данным ведомства, в декабре 2013 года мост после обследования был признан аварийным, при этом «какие-либо ремонтно-восстановительные работы на сооружении должным образом не выполнялись».

Мост в Чугуевском районе также находится в аварийном состоянии, в июле 2022 года суд обязал Минтранс Приморья привести его в надлежащее состояние в течение двух лет. Следователи обнаружили, что на сооружении было разрушено покрытие и «искривлен профиль проезжей части».

Как уточнили в СК, дела возбуждены по статьям о превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса) «лицами из числа сотрудников» приморского Минтранса, которые были ответственны за проведение работ на мостах.

Мост через Соколовку обрушился 20 августа. Администрация Чугуевского округа называла причиной этого сильные дожди. В тот же день краевое правительство сообщило, что у Невского провалился мост «под давлением большегруза, вес которого не соответствовал выставленным ограничениям». Прокуратура Приморья уточнила, что на переправе произошло разрушение «конструктивного элемента».