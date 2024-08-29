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СК возбудил дела после обрушения в Приморье двух мостов за день

Фото: Константин Кокошкин / Global look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global look Press

В Приморском крае по факту обрушения двух мостов за один день возбудили уголовные дела, сообщила в телеграм-канале пресс-служба управления Следственного комитета по региону.

Речь идет об автомобильных мостах через реку Соколовка в Чугуевском округе и через реку около села Невское в Лесозаводском городском округе.

Следователи установили, что в сваях опор переправы вблизи Невского разрушился бетон, а на дорожном покрытии появились трещины и прогибы. По данным ведомства, в декабре 2013 года мост после обследования был признан аварийным, при этом «какие-либо ремонтно-восстановительные работы на сооружении должным образом не выполнялись».

Мост в Чугуевском районе также находится в аварийном состоянии, в июле 2022 года суд обязал Минтранс Приморья привести его в надлежащее состояние в течение двух лет. Следователи обнаружили, что на сооружении было разрушено покрытие и «искривлен профиль проезжей части».

Как уточнили в СК, дела возбуждены по статьям о превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса) «лицами из числа сотрудников» приморского Минтранса, которые были ответственны за проведение работ на мостах.

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Мост через Соколовку обрушился 20 августа. Администрация Чугуевского округа называла причиной этого сильные дожди. В тот же день краевое правительство сообщило, что у Невского провалился мост «под давлением большегруза, вес которого не соответствовал выставленным ограничениям». Прокуратура Приморья уточнила, что на переправе произошло разрушение «конструктивного элемента».

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Теги
Следственный комитет Приморье обрушение уголовное дело
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