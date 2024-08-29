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Выборы президента США ,  
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Politico назвала Трампа более предпочтительным для британского бизнеса

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Выборы президента США

Победа кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа может быть более выгодной бизнесу Великобритании, чем победа его оппонента, кандидата от Демократической партии Камалы Харрис, сообщает Politico со ссылкой на собеседники среди британских бизнесменов.

Как отмечает американское издание, «более либеральная позиция Трампа в отношении финансов» сделает рынок США для британского бизнеса более доступным, в то время как Сити, деловой центр Лондона, стремится к росту после потери позиций в Евросоюзе в результате Brexit.

Великобритания вышла из состава Европейского союза в 2020 году. Государство пребывало в объединении 47 лет. За это время королевство сохранило свою валюту и не вошло в Шенгенскую зону.

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Дональд Трамп

По словам анонимного высокопоставленного финансового лоббиста, с приходом Трампа к власти Белый дом может создать «менее строгую нормативную базу» в сфере финансов, что поспособствует «увеличению денежных потоков через Атлантику».

«Он, как правило, выступает за бизнес, и с этой точки зрения Сити, вероятно, будет относиться к нему более позитивно, чем к Камале Харрис», — выразил похожую точку зрения британский юрист, пожелавший остаться неназванным.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Камала Харрис стала кандидатом на пост главы государства от Демократической партии после того, как действующий глава государства Джо Байден снял свою кандидатуру и поддержал своего вице-президента.

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Бизнес Великобритания Дональд Трамп выборы президента Камала Харрис
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Камала Харрис фото

Камала Харрис

вице-президент США
20 октября 1964 года
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