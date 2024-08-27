В двух районах Киева возникли пожары после взрывов
В Днепровском и Деснянском районах Киева возникли пожары в лесопарковых зонах после падения обломков воздушных целей, сообщил в телеграм-канале городской администрации ее глава Сергей Попко.
В Днепровском районе загорелась лесная подстилка на площади до 50 кв. м. Информация о пострадавших отсутствует, данных о них нет и в Деснянском районе, отметил Попко.
На всей территории Украины в течение ночи несколько раз объявляли воздушную тревогу. В городе неоднократно звучали взрывы, Попко отчитывался о работе ПВО близ украинской столицы.
«Суспiльне» также писал о взрывах в Ровно, Сумах и Хмельницкой области Украины. Власти Кривого Рога Днепропетровской области сообщили о двух погибших и нескольких пострадавших в результате удара по городу.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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