В двух районах Киева возникли пожары после взрывов

В Деснянском и Днепровском районах Киева возникли пожары в лесопарковых зонах в местах падения обломков, данных о пострадавших нет. Ночью на всей территории Украины объявляли воздушную тревогу, близ Киева работала ПВО

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В Днепровском и Деснянском районах Киева возникли пожары в лесопарковых зонах после падения обломков воздушных целей, сообщил в телеграм-канале городской администрации ее глава Сергей Попко.

В Днепровском районе загорелась лесная подстилка на площади до 50 кв. м. Информация о пострадавших отсутствует, данных о них нет и в Деснянском районе, отметил Попко.

На всей территории Украины в течение ночи несколько раз объявляли воздушную тревогу. В городе неоднократно звучали взрывы, Попко отчитывался о работе ПВО близ украинской столицы.

«Суспiльне» также писал о взрывах в Ровно, Сумах и Хмельницкой области Украины. Власти Кривого Рога Днепропетровской области сообщили о двух погибших и нескольких пострадавших в результате удара по городу.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.