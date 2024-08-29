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Военная операция на Украине ,  
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Прокуратура Чехии обвинила основателя украинского фонда в мошенничестве

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Военная операция на Украине

Прокуратура Чехии предъявила основателю фонда Help Ukraine, украинцу Владимиру Гергелю, обвинение в мошенничестве с субсидиями для помощи беженцам, сообщает чешский телеканал СТ24 со ссылкой на представителя пражской прокуратуры Алеша Чимбалу.

По данным прокуратуры, за 2023 год Министерство образования Чехии выделило фонду порядка 20 млн чешских крон (около $887,7 тыс.).

«Прокурор предъявил обвинение <...> за действия, которые были квалифицированы как мошенничество с субсидиями», — сказал Чимбала и добавил, что Гергелю грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

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Фото:moscowcourts / Telegram

Выделенные министерством деньги должны были пойти на помощь в изучении языка и другую поддержку беженцам из Украины в Чехии.

Фонд собирал с беженцев деньги, но не платил своим сотрудникам. По данным СТ24, Гергель купил квартиру в Праге на часть вырученных с этого средств, а также перевел около двух млн крон (около $88,7 тыс.) на счет своей матери после того, как фонд получил грант в размере 15 млн крон (около $665,9 тыс.).

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