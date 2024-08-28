 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Конфликт Армении и Азербайджана ,  
0 

Азербайджан второй раз за день обвинил Армению в обстреле своих позиций

Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Фото: Министерство обороны Азербайджана
Фото: Министерство обороны Азербайджана

Позиции азербайджанской армии попали под обстрел армянских военных в Нахичеванском направлении, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Обстрелу из стрелкового оружия подверглись позиции, расположенные в направлении села Шада Шахбузского района Нахичеванской Автономной Республики, уточнили в ведомстве.

Там отметили, что стрельбу открыли 28 августа в 18:30 по местному времени, ее вели «с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Султанбек района Пашалы».

Смогут ли Армения и Азербайджан заключить мирное соглашение в 2024 году
Политика
Вид на Сюникскую область

Азербайджанские подразделения приняли «адекватные ответные меры», подчеркнули в Минобороны. В оборонном ведомстве Армении сообщение азербайджанских коллег назвали «дезинформацией».

Утром 28 августа в Минобороны Азербайджана уже обвиняли Армению в обстреле азербайджанских позиций в Нахичеванском направлении. Тогда, по данным министерства, стрельба велась в сторону населенного пункта Гейдарабад из Девелинского района. В Минобороны Армении также заявили, что сообщение азербайджанской стороны не соответствует действительности.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики

СберПро Спецпроект

Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину

CберПро Финансы

Как бизнесу увеличить продажи и оборот
с помощью платежных сервисов на основе API

CберПро Финансы

Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна

СберПро АПК

Барометр отрасли: развитие АПК в 2024 году

СберПро Промышленность

Тепловые сети
в России:  комплексный подход  к модернизации

СберПро Туризм

Маршрут на север:
как поездки
в холодные регионы становятся трендом

СберПро Интересное

Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем

СберПро Интересное

Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят

СберПро Поколения

Секреты успеха семейного бизнеса. Советы основателей компаний. Личный опыт наследников

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Азербайджан Армения обстрел позиции Минобороны
Материалы по теме
Азербайджан обвинил Армению в обстреле позиций на границе
Политика
Путин и Алиев в Баку обсудят армяно-азербайджанское урегулирование
Политика
Армения предложила Азербайджану вместе расследовать нарушения перемирия
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 августа
EUR ЦБ: 102,08 (-0,21) Инвестиции, 17:46 Курс доллара на 29 августа
USD ЦБ: 91,44 (-0,04) Инвестиции, 17:46
Павлу Дурову грозит до 10 лет по одному из предъявленных обвиненийПолитика, 23:52
Сына Кадырова Эли получил медаль «За заслуги перед Чеченской Республикой»Общество, 23:47
Азербайджан второй раз за день обвинил Армению в обстреле своих позицийПолитика, 23:27
В ООН заявили о недостаточных усилиях Украины в защите прав инвалидовПолитика, 23:20
Павла Дурова отпустили из-под стражи под обязательство залога в €5 млнОбщество, 23:05
Freedom Bank приостановил переводы через «Золотую корону»Финансы, 23:00
Евросоюз начал собственное расследование против TelegramТехнологии и медиа, 22:59
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Суд вынес решение о надзоре над Павлом Дуровым⁠Общество, 22:48
Франция запретит приносить мобильные телефоны в школуОбщество, 22:34
Нетаньяху и Зеленский по телефону обсудили Украину и Ближний ВостокПолитика, 22:27
Жителей четырех белгородских сел отселят с выплатой в ₽15 тыс.Политика, 22:19
Le Monde узнала о претензиях МИДа к французскому гражданству ДуроваПолитика, 21:54
«Ахмат» захватил восемь украинских военных в Курской областиПолитика, 21:47
Дубль 17-летнего футболиста принес «Динамо» победу в матче Кубка РоссииСпорт, 21:28