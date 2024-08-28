Азербайджан второй раз за день обвинил Армению в обстреле своих позиций
Позиции азербайджанской армии попали под обстрел армянских военных в Нахичеванском направлении, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.
Обстрелу из стрелкового оружия подверглись позиции, расположенные в направлении села Шада Шахбузского района Нахичеванской Автономной Республики, уточнили в ведомстве.
Там отметили, что стрельбу открыли 28 августа в 18:30 по местному времени, ее вели «с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Султанбек района Пашалы».
Азербайджанские подразделения приняли «адекватные ответные меры», подчеркнули в Минобороны. В оборонном ведомстве Армении сообщение азербайджанских коллег назвали «дезинформацией».
Утром 28 августа в Минобороны Азербайджана уже обвиняли Армению в обстреле азербайджанских позиций в Нахичеванском направлении. Тогда, по данным министерства, стрельба велась в сторону населенного пункта Гейдарабад из Девелинского района. В Минобороны Армении также заявили, что сообщение азербайджанской стороны не соответствует действительности.
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