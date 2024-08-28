Заседание суда по иску Google к российским СМИ перенесли на сентябрь

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Окружной суд Калифорнии перенес слушание дела по иску Google к российским СМИ на сентябрь, сообщил РБК партнер адвокатского бюро Art de lex, представляющего интересы российских СМИ, Артур Зурабян.

«28 августа Окружной суд признал, что российские СМИ своевременно выполнили его определение от 22 августа (о подготовке дела к слушанию и предоставлении возражений), и далее отметил, что российские СМИ декларировали намерение избежать активных действий в зарубежных юрисдикциях во избежание какого-либо вреда для Google — до рассмотрения дела в суде», — сказал он.

В результате суд отменил слушание, назначенное на 28 августа, и обязал стороны обсудить условия возможного урегулирования.

«Инициированный Google в суде Калифорнии процесс направлен на блокирование активности российских СМИ в зарубежных юрисдикциях (где сейчас идет enforcement российских судебных решений) и, скорее всего, обусловлен длительным нераскрытием Alphabet в своей публичной отчетности судебных процессов, которые поставили под риск его активы за рубежом, а потому являлись и являются существенными фактами его деятельности, о которых в принципе должны знать акционеры и инвестиционное сообщество», — пояснил Зурабян.

Google планировала добиться судебного решения, по которому иностранные компании не смогут предъявлять ей претензии за пределами США и Великобритании. Поводом стали исковые заявления российских медиа, в том числе телеканалов Russia Today, «Спас» и «Царьград», в зарубежных юрисдикциях о блокировке их YouTube-каналов (сервис принадлежит Google).

Представители медиа настаивают на том, что Google утратила право на обращение в американский суд, поскольку он «участвовал в российских судебных процессах, полноценно пользовался процессуальными правами по российскому праву, в том числе обжаловал решения российских судов в вышестоящие инстанции вплоть до Верховного суда», сказал Зурабян. Защита также утверждает, что американская компания «не понесла никакого ущерба, подлежащего возмещению, поскольку решила нарушить российские законы и судебные решения».

Аккаунт телеканала «Царьград», принадлежащего бизнесмену Константину Малофееву, заблокировали в YouTube в 2020 году из-за нарушения законодательства. В марте 2022 года Google заблокировала все связанные с RT и Sputnik YouTube-каналы в Европе в связи с военной операцией на Украине.

Как следует из отчетности Alphabet за 1 и 2 кварталы, у компании есть «текущие юридические вопросы», связанные с Россией. «В связи со спорами о закрытии счетов, в том числе лиц, подпадающих под санкции, на нас были наложены судебные решения по гражданским делам, которые предусматривают дополнительные штрафные санкции. Мы не считаем, что эти текущие юридические вопросы окажут существенное негативное влияние», — привели пример в отчетности.