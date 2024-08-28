Житель Белгородской области пострадал при атаке ВСУ

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Мирный житель села Ясные Зори в Белгородском районе Белгородской области получил ранение в результате атаки со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, при последнем нападении украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в регионе. «В результате прилета боеприпаса есть пострадавший. Мужчину с черепно-мозговой травмой, баротравмой и осколочным ранением голени бригада СМП доставляет в городскую больницу № 2 Белгорода», — уточнил Гладков.

Кроме того, в частном доме в селе Ясные Зори и летней кухне при нем выбиты окна, сломана кровля и повреждена внутренняя отделка помещений, а у соседей загорелся сарай.

Кроме того, в хуторе Церковный взрыв сброшенного устройства повредил частный дом, гараж и забор при нем, а в селе Новостроевка-Первая Грайворонского городского округа дрон-камикадзе сжег легковой автомобиль.Еще один дрон в поселке Борисовка повредил грузовик на парковке промышленного предприятия, взрывом выбило окна и поломало газовую трубу.