Житель Белгородской области пострадал при атаке ВСУ
Мирный житель села Ясные Зори в Белгородском районе Белгородской области получил ранение в результате атаки со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
По его словам, при последнем нападении украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в регионе. «В результате прилета боеприпаса есть пострадавший. Мужчину с черепно-мозговой травмой, баротравмой и осколочным ранением голени бригада СМП доставляет в городскую больницу № 2 Белгорода», — уточнил Гладков.
Кроме того, в частном доме в селе Ясные Зори и летней кухне при нем выбиты окна, сломана кровля и повреждена внутренняя отделка помещений, а у соседей загорелся сарай.
Кроме того, в хуторе Церковный взрыв сброшенного устройства повредил частный дом, гараж и забор при нем, а в селе Новостроевка-Первая Грайворонского городского округа дрон-камикадзе сжег легковой автомобиль.
Еще один дрон в поселке Борисовка повредил грузовик на парковке промышленного предприятия, взрывом выбило окна и поломало газовую трубу.
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