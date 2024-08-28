Мэром Воронежа избрали врио главы города Сергея Петрина

Сергей Петрин (Фото: пресс-служба администрации Воронежа)

Воронежские депутаты избрали мэром города Сергея Петрина, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Он добавил, что Петрин работает в мэрии более десяти лет, «а всего в сфере жилищно-коммунального хозяйства — свыше 25». «Уверен, что глубокое знание важнейшей для города отрасли поможет ему справиться с решением тех вопросов, с которыми неизбежно приходится сталкиваться на посту руководителя миллионного областного центра», — добавил губернатор.

Как следует из информации на сайте городской администрации, Петрин родился 11 июня 1975 года в селе Шараповка Новооскольского района Белгородской области.

Начинал трудовой путь с должности мастера в муниципальном унитарном ремонтно-эксплуатационном предприятии. Первым заместителем главы Воронежа работал с января 2018 года.

Также Петрин временно исполнял обязанности мэра после досрочной отставки в мае Вадима Кстенина.